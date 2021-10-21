Виктор Мозес: Если честно, я думал, что «Спартак» сумеет победить «Лестер» – все было в наших руках

Фланговый полузащитник «Спартака» Виктор Мозес подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором московский клуб на своем поле уступил «Лестеру» (3:4).

Отметим, что во вчерашней встрече 30-летний нигериец отличился двумя результативными передачами.

– Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причем легко! Все было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера». Еще до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Это Лига Европы, а не российский чемпионат, – приводит слова Мозеса клубная пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после трех сыгранных туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав три очка. 4 ноября столичная команда вновь встретится с «Лестером». Матч пройдет 4 ноября в Англии.