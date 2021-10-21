Мэр Москвы ввел запрет на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении ограничений на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в городе.

Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября в столице нерабочими днями и сказал, что в этот период следует приостановить работу всех предприятий и организаций города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих работу городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторые другие, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом Президента Российской Федерации.

В частности, мэр ввел запрет на проведение спортивных мероприятий с 28 октября по 7 ноября. В эти дни запрещено проводить культурно-массовые, развлекательные, спортивные, рекламные, развлекательные и другие мероприятия, за исключением тех, которые проводятся решением государственных органов или по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 также рекомендуется принимать аналогичные решения.

Кроме того, с 8 ноября в столице вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертов, развлекательных, культурно-развлекательных, спортивных и других мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.