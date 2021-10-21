«Нам надо показать наш лучший футбол». Шварц высказался о предстоящем матче с «Химками»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц назвал сильные стороны будущего соперника по Российской премьер-лиге. Немецкий специалист рассказал, за счет чего «Динамо» может показать хороший и сильный футбол в матче с «Химками».

«Соперник достаточно квалифицированный. «Химки» - команда, играющая в разных схемах.

Мы ожидаем от нашей команды надежной и дисциплинированной игры в обороне. Также важно, чтобы мы играли с энергией и силой, а в переходных фазах атаки мы использовали всю нашу скорость. Если мы потеряем мяч, мы должны его вернуть. Мы проанализировали все встречи и готовы к завтрашнему противостоянию. Мы должны показать свой лучший футбол», - передает слова Шварца Sport24.

Напомним, перед матчем 12-го тура «Динамо» располагается на третьем месте с 20-ю очками. В активе подмосковной команды 13-е место и 11 баллов. Очное противостояние состоится завтра, 22 октября, в 19:00 мск.