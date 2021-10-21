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21 октября 13:28
автор: Александр Бойченко

Малафеев отметил, что у «Зенита» остались шансы на проход в плей-офф Лиги чемпионов

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче третьего тура Лиги чемпионов со счетом 0:1.

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение «сине-бело-голубых» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

«Благодаря домашней победе над «Мальме» у «Зенита» есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов, но, безусловно, не всё так просто. Что касается игры Станислава Крицюка, то он в целом играет так, как и должен играть. Он хорошо сыграл в начале второго тайма, когда не дал забить при игре 1 в 1, ну а момент с пропущенным голом — вопрос больше к оборонительным действиям в целом», - передает слова Малафеева ТАСС.

После трех сыгранных туров петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице квартета H, набрав три очка. «Бьянконери» идут первыми с девятью очками.

2 ноября «Зенит» сыграет в гостях против «Ювентуса».

источник: ТАСС
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