Матч «Химки» - «Урал» состоится, но без зрителей

Экс-министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что матч 13-го тура чемпионата России «Химки» - «Урал» состоится, несмотря на новые ограничения из-за пандемии.

Сегодня стало известно, что с 28 октября по 7 ноября в Московской области установлены нерабочие дни. В этот период приостановлено проведение, в том числе массовых, спортивных мероприятий.

«Лига не приостанавливает работу. Наша игра с «Уралом» попадает под даты локдауна, игра пройдет, но без зрителей», — сказал Терюшков Sport24.

Напомним, что матч «Химки» - «Урал» должен состояться 31 октября на «Арене Химки».