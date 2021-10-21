Ансу Фати: Моей главной целью было остаться в «Барселоне», хотя были предложения от других клубов

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сообщил, что ему поступали предложения от зарубежных клубов, но футболист решил продлить контракт с сине-гранатовыми.

«Да, у меня были предложения от зарубежных клубов, но я мечтал дальше выступать за «Барселону». С первого дня я сказал Жорже Мендешу, что моя главная цель - остаться в клубе. Он прекрасно это понимал. Я рад, что клуб мне доверяет», - приводит слова Фати журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне форвард принял участие в трех матчах испанской Примеры, в которых забил два мяча и отдал один ассист. Его новый контракт с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Текущая трансферная стоимость нападающего оценивается в 60 миллионов евро.