«Сочи» и «Краснодар» смогут проводить домашние матчи с болельщиками в период нерабочей недели

Сегодня, 21 октября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с оперативным штабом по поводу введения режима нерабочих дней. Согласно постановлению, «Сочи» и «Краснодар» смогут проводить свои матчи с участием болельщиков.

Отмечается, что с 25 октября по 1 декабря допуск зрителей возможен только при предъявлении соответствующего QR-кода о вакцинации.

Добавим, что 6 ноября «Сочи» сыграет с ЦСКА в домашнем матче 14-го тура РПЛ, а «Краснодар» 30 октября примет самарские «Крылья Советов».