В «Спартаке» прокомментировали введение локдауна в столице

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении ограничений на проведение спортивных мероприятий с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом в столице.

«Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введенный властями Москвы. На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с «Ростовом», разрешен допуск 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали», - заявил Зеленов.

Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября в столице нерабочими днями и сказал, что в этот период следует приостановить работу всех предприятий и организаций города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих работу городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторые другие, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом Президента Российской Федерации.