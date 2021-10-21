Агаларов приступил к индивидуальным тренировкам после полученной травмы в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» принимал «Уфу» на одноименном стадионе. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападавшего унесли на носилках. В итоге его заменил Остон Урунов. Агаларов - лучший голеадор РПЛ по итогам 11-и туров - на его счету девять голов.

В настоящий момент «Уфа» пребывает на последнем месте в РПЛ, имея в активе всего девять очков. При этом, Агаларов является лучшим бомбардиром лиги с девятью забитыми мячами. Ближайший матч в Российской премьер-лиге подопечные Стукалова проведут против «Рубина» 24 октября.