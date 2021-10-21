КДК РФС оштрафовал «Кубань» за нацистские выкрики в матче с КАМАЗом

КДК РФС объявил ряд штрафных санкций за поведение болельщиков в матчах прошедшей недели.
«Кубань» - КАМАЗ: «Кубань» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нацистские выкрики, следующий матч пройдет условно без зрителей.
«Спартак» - «Динамо»: скандирование болельщиков «Динамо» - 30 тысяч рублей. Оба за массовое появление на поле посторонних лиц наказывается штрафом в размере 50 тысяч рублей. За некорректное поведение «Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей. Главный тренер «Спартака» покинул техническую зону - 30 тысяч рублей. «Спартак» и «Динамо» за пиротехнику оштрафованы на 20 тысяч рублей соответственно.
«Зенит» - «Арсенал»: за скандирование болельщиков «Арсенала» - штраф 20 тысяч рублей », - передает решение КДК «Чемпионат»
источник: Чемпионат.com