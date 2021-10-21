КДК РФС оштрафовал «Кубань» за нацистские выкрики в матче с КАМАЗом

«Шенгелия восхищает, но его травма не мешает ЦСКА бороться за победу в любом матче». Савин — о Евролиге

Баскетболист ЦСКА Кирилл Савин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от выступления одноклубников в главном турнире Старого света.