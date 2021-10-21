Джорджо Кьеллини: Было бы лучше, если бы Роналду раньше ушел из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что форварду сборной Португалии Криштиану Роналду следовало бы раньше покинуть «старую синьору». По его словам, «Ювентус» не потерял бы столько много очков на старте сезона в ином случае.

«Роналду ушел 28 августа, было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было легко переварить, но это немного удивительно, и, на мой взгляд, в первых матчах мы расплачивались очками. Если бы он ушел 1 августа, у нас было бы время лучше подготовиться, и мы вышли бы к старту чемпионата чуть более подготовленными», - передает слова Кьеллини DAZN.

По итогам семи туров серии А «Ювентус» располагается на седьмом месте с 14-ю очками. Последние четыре матча подопечные Максимилиано Аллегри выиграли. Следующая игра пройдет против «Интера».