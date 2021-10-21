Руководство ЦСКА провело встречу с фанатами, главным инфоповодом послужил ролик тиктокера на арене

На «ВЭБ Арене» представители фанатского движения армейцев встретились с руководством ПФК ЦСКА и клубной медиа-группой.

На встрече обсуждался ряд вопросов, среди которых антиковидные ограничения, работа с фанатами и качество контента в клубных социальных сетях. В частности, особое внимание было уделено нашумевшей истории с приглашением на «ВЭБ Арену» группы блогеров и дальнейшей публикацией видеоролика одного из тиктокеров на его личной странице. Болельщики высказали мнение о недопустимости съемок и публикации контента, дискредитирующего бренд ЦСКА и домашнюю арену клуба, что вызвало единодушную поддержку всех участников встречи.

ПФК ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. Клуб считает правильным проведение регулярных встреч с фанатским активом для решения актуальных вопросов по взаимодействию и всегда открыт для предложений со стороны болельщиков по наполнению контентом соцсетей ПФК ЦСКА.