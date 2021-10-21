«Спартак» намерен обратиться в Роспотребнадзор по вопросу продажи билетов на ноябрьские матчи

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на введение локдауна на территории Москвы.

Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин запретил проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

«На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с «Ростовом», разрешен допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», — приводит Sport24 текст заявления красно-белых.

Ранее сообщалось, что матчи московских и подмосковных клубов в 13-м и 14-м турах РПЛ пройдут без зрителей.

Добавим, что 30 октября «Спартак» примет «Ростов», а 7 ноября сыграет дома с «Локомотивом».