Фабио Капелло: Дзюба провел крайне неудачный матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В целом «Зенит» сыграл плотно и компактно, при этом сам мог забивать. Нельзя, правда, не отметить, что крайне неудачный матч провел Дзюба, а когда у тебя выпадает столь важный футболист, то это большая проблема», - приводит слова специалиста «СЭ».

После этого поражения команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы H. Подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета, набрав девять очков.

В следующем туре команда снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Турине.