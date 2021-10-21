Миранчук признан болельщиками «Аталанты» худшим игроком матча с «Манчестер Юнайтед»

Российский хавбек «Аталанты» Алексея Миранчука признан худшим игроком команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Голосование проводилось среди поклонников клуба из Бергамо. Как сообщает CalcioAtalanta, 26-летний футболист получил оценку 5,0. Лучшим игроком «Аталанты» в этой встречи по версии фанатов стал защитник Мерих Демирал. Его средняя оценка составила 7,7 балла.

Напомним, что Миранчук вышел на поле на 68-й минуте. Россиянин заменил Марио Пашалича, но не отметился результативными действиями.

«Аталанта» располагается на второй строчке группы F. У клуба из Бергамо четыре очка. 2 ноября на поле «Аталанты» пройдет второй матч с «Манчестер Юнайтед».