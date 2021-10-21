Блинд признан игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд признан лучшим игроком третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что 31-летний футболист помог амстердамцам разгромить «Боруссию» из Дортмунда (4:0), забив один из мячей своей команды. «Аякс» с 9 очками занимает первое место в группе С.

Добавим, что на звание лучшего игрока претендовали Ноа Окафор из «Зальцбурга», голкипер «Арсенала» Алиссон и Себастьян Коатес, представляющий «Спортинг».

Встречи четвертого тура Лиги чемпионов пройдут 2-3 ноября.