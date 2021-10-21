Инсинье не смог договориться с «Наполи» об условиях нового контракта

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье не смог договориться с клубом о новом контракте.

По информации La Gazzetta dello Sport, агент 30-летнего футболиста Винченцо Пизакане ищет варианты трудоустройства своего клиента. Он уже встретился с представителями «Интера». Действующее соглашение между клубом и Лоренцо рассчитано до 30 июня 2022 года

Отмечается, что сейчас Инсинье зарабатывает в «Наполи» 4,5 млн евро в год. Клуб планировал снизить зарплату более чем на миллион, нападающий хотел получать четыре миллиона за сезон плюс бонусы.

Ранее в СМИ сообщалось, что Инсинье интересуются английские «Челси», «Эвертон» и «Тоттенхэм», а также «Зенит» .