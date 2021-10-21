Кокорин не сыграет в матче чемпионата Италии против «Кальяри»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч девятого тура чемпионата Италии против «Кальяри». Об этом сообщает Fiorentina Uno.

Отмечается, что 30-летний футболист не играл в предыдущем матче с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.

Добавим, в нынешнем сезоне Кокорин три раза выходил на поле в матчах «Фиорентины». Всего за «фиалок» российский нападающий провел семь игр, не отметившись результативными действиями.

Матч «Фиорентина» - «Кальяри» состоится 24 октября и начнется в 16:00 по московскому времени.