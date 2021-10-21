Украинский комментатор назвал Россию агрессором перед игрой «Спартак» - «Лестер»

Украинский футбольный комментатор Сергей Лукьяненко перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» (3:4) назвал Россию страной-оккупантом и агрессором.

«Добрый вечер, приветствую вас в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой родины полуостров. Страны, которая начала войну на востоке Украины», - приводит слова Лукьяненко «Чемпион-Украина».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.