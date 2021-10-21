Миранчук стал самым быстрым игроком текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук развил самую высокую скорость среди футболистов, которые приняли участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3), 26-летний полузащитник провел на поле 33 минуты. Алексей преодолел 4,9 км и развил максимальную скорость 38,6 км/ч. Подобный показатель в сезоне продемонстрировал полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио.

Ранее болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком матча с «МЮ».

Добавим, что среди игроков «Зенита» лучший результат показал Сердар Азмун. Он разогнался до 34,6 км/ч, что является 16-м результатом в лиге.