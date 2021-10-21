Орлов считает, что «Зениту» зимой нужно подыскивать замену Дзюбе

Спортивный комментатор Геннадий Орлов подверг критике форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу после матча с туринским «Ювентусом» (0:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В этом сезоне Дзюба еще поможет «Зениту», но клубу нужен очень быстрый форвард. У Артема скорости уже не те. У Дзюбы старая слава. Его бэкграунд еще напоминает о себе, но только в печати и разговорах. А на футбольном поле - увы, не получилось. Может, зимой уже надо искать какого-то нападающего», - сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

После этого поражения команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы H. Подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета, набрав девять очков.

В следующем туре команда снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Турине.