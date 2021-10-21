«Барселона» готова побороться с «Реалом» за Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пополнить состав «Барселоны» ближайшим летом.

Как сообщает AS, каталонский клуб готов составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за 22-летнего футболиста. Отмечается, что в июле следующего года «Барселона» готова предложить Мбаппе 90 миллионов евро в качестве подписного бонуса. «Сине-гранатовые» считают, что мадридский клуб готов потратить на это лишь 50-60 миллионов.

Напомним, что Мбаппе выступает в составе «ПСЖ» с 2017 года.

Отметим, что в текущем сезоне француз забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи в десяти матчах национального чемпионата.