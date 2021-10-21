«Украинский комментатор - мудак». Губерниев вступился за Россию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова украинского коллеги, который назвал Россию агрессором в эфире матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером».

«Украинский комментатор — мудак. Я не впервые с этим сталкиваюсь. У них есть один конченный мудак, который после одной из биатлонных эстафет, когда мы финишировали вторыми — там была жуткая история, люди травились боярышником, — сказал, что русские на радостях сейчас выпьют национальный напиток боярышник. Я тогда тоже сказал, что я думаю по этому поводу. Так и напишите, комментатор — мудак», — приводит слова журналиста News.ru.

Добавим, что Сергей Лукьяненко о время трансляции матча заявил, что Россия аннексировала у Украины Крым и начала войну на Востоке.

После трех туров «Спартак» занимает третье место в группе С. «Лестер» идет вторым. В следующем туре команды встретятся в Англии 4 ноября.