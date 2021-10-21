Бывший тренер «Шахтера» Фонсека близок к подписанию контракта с «Ньюкаслом»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и итальянской «Ромы» Паулу Фонсека близок к подписанию контракта с английским «Ньюкаслом». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны согласовали контракт на три года. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Напомним, что 20 октября пресс-служба «сорок» официально объявила об отставке Стива Брюса. Сейчас командой «Ньюкасла» временно руководит Грэм Джонс.

Ранее большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».