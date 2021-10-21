«Локомотив» и «Галатасарай» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Тренерские штабы московского «Локомотива» и турецкого «Галатасарая» огласили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив»: Гильерме, Марадишвили, Пабло, Едвай, Рыбус, Бека-Бека, Баринов, Тикнизян, Керк, Жемалетдинов, Смолов.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркао, Нельссон, Едлин, Кутлу, Антальялы, Бабел, Чикылдэу, Йылмаз, Мохамед.

Матч «Локомотив» - «Галатасарай» состоится сегодня, 21 октября, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером.

После двух туров в группе E «Локомотив» с одним очком располагается на четвертой позиции. «Галатасарай» возглавляет квартет, набрав четыре очка.