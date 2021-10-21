Избившего журналиста РБК экс-лидера фан-клуб «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч

Тушинский суд оштрафовал бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова на 5000 рублей за нападение на журналиста РБК после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с английским «Лестером» (3:4). Кроме того ему два года запрещено посещать футбольные матчи. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее полиция задержала Коршунова. На него был составлен протокол по ч.3 ст.20.31 КоАП и после этого он был помещен в изолятор. Пока по этой статье Валентину грозит 15 суток ареста (наказание сегодня назначит Тушинский суд), однако возможно добавится и уголовная статья.



Согласно результатам медосвидетельствования в крови у бывшего главы фан-клуба Спартака было обнаружено 0,48 промилле алкоголя. Врачи не обнаружили у журналиста сильных травм - он отделался ушибами уха и скулы. После обследования был отпущен домой.