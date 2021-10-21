«Лацио» сыграл вничью с «Марселем» в домашнем матче Лиги Европы

«Лацио» в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги Европы сыграл вничью с «Марселем».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Добавим, что в другом матче группы E московский «Локомотив» примет на своем поле турецкий «Галатасарай». Встреча начнется в 22:00.

Таким образом, «Лацио» набрал четыре очка и занимает второе место в квартете. «Марсель» располагается на третьей строчке. У французской команды три очка.

4 ноября «Лацио» и «Марсель» проведут второй очный поединок. Матч пройдет во Франции.