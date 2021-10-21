«Рома» потерпела самое крупное поражение при Моуринью, пропустив от «Буде-Глимта» шесть мячей

Итальянская «Рома» в гостях уступила норвежскому «Буде-Глимту» в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 1:6.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Эрик Ботхейм (8-я, 52-я и 80-я минуты). Также по одному голу забили полузащитник Патрик Берг (20), форварды Ола Сольбаккен (71) и Амаль Пеллегрино (78).

Гости ответили одним мячом в исполнении вингера Карлеса Переса.(28). Нападающий римлян Эльдор Шомуродов вышел на замену в начале второго тайма, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Рома» с шестью очками опустилась на вторую строчку турнирной таблицы группы C. «Буде-Глимт» поднялся на первое место, заработав девять очков.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Риме.