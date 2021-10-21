Главный тренер «Спартака» Витория добирается на работу на московском метро (фото)

Главный тренер «Спартака» Руй Витория проехался в столичном метро.

Фотография с тренером опубликована в твиттере «Московского транспорта». Отметим также, что Витория соблюдает в метро масочный режим.

«Руй Витория, главный тренер «Спартака» – наш человек. На работу – только на метро. Bem-vindo Rui!» – говорится в сообщении организации.