Главный тренер «Спартака» Витория добирается на работу на московском метро (фото)

Главный тренер «Спартака» Руй Витория проехался в столичном метро.
Фотография с тренером опубликована в твиттере «Московского транспорта». Отметим также, что Витория соблюдает в метро масочный режим.
«Руй Витория, главный тренер «Спартака» – наш человек. На работу – только на метро. Bem-vindo Rui!» – говорится в сообщении организации.
Руй Витория, главный тренер @fcsm_official — наш человек.— Московский транспорт (@mos_transport) October 21, 2021
На работу — только на метро. Bem-vindo Rui! pic.twitter.com/C456LRHZLO