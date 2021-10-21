Семин бросил болельщику серебряную медаль чемпионата России-2019/20 (видео)

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин бросил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 болельщикам. Специалисту вручили награду перед матчем железнодорожников с турецким «Галатасараем» в рамках третьего тура группового этапа Лиге Европы.

🔥🔥🔥 Перед матчем «Локо» – «Галатасарай» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20, а он бросил ее болельщикам pic.twitter.com/eEmUYRfi0k — Руслан Абушкин (@abushkin2) October 21, 2021

В эти минуты идет первый тайм. Счет пока не открыт - 0:0. Встречу обслуживает бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером.

После двух туров в группе E «Локомотив» с одним очком располагается на четвертой позиции. «Галатасарай» возглавляет квартет, набрав четыре очка.