«Наполи» одержал победу над «Легией», «Спартак» опустился на последнее место в группе

«Наполи» нанес поражение польской «Легии» (3:0) в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.
Автором первого гола в составе победителей стал Лоренцо Инсинье. Нападающий отличился на 76-й минуте. Второй мяч забил Виктор Осимхен (80). Еще один гол в активе Маттео Политано (90+5).
Таким образом, «Легия» располагается на первой строчке группы C. У польской команды в активе шесть очков. «Наполи» занимает второе место. У итальянского клуба четыре очка. На третьей позиции «Лестер» (4). Московский «Спартак» идет в группе четвертым с тремя очками.
«Наполи» и «Легия» проведут второй матч 4 ноября. Игра пройдет в Варшаве.
Лига Европы
Группа С
3-й тур