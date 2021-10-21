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«Наполи» одержал победу над «Легией», «Спартак» опустился на последнее место в группе
21 октября 23:52
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Official SSC Napoli

«Наполи» одержал победу над «Легией», «Спартак» опустился на последнее место в группе

Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона».

«Наполи» нанес поражение польской «Легии» (3:0) в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Автором первого гола в составе победителей стал Лоренцо Инсинье. Нападающий отличился на 76-й минуте. Второй мяч забил Виктор Осимхен (80). Еще один гол в активе Маттео Политано (90+5).

Таким образом, «Легия» располагается на первой строчке группы C. У польской команды в активе шесть очков. «Наполи» занимает второе место. У итальянского клуба четыре очка. На третьей позиции «Лестер» (4). Московский «Спартак» идет в группе четвертым с тремя очками.

«Наполи» и «Легия» проведут второй матч 4 ноября. Игра пройдет в Варшаве.

Лига Европы
Группа С
3-й тур

«Наполи» (Неаполь, Италия) - «Легия» (Варшава, Польша) – 3:0 (0:0)

Голы: Инсинье, 76; Осимхен, 80; Политано, 90+5.

источник: «Советский спорт»
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