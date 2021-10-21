«Локомотив» на своем поле проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы

Московский «Локомотив» на своем поле уступил стамбульскому «Галатасараю» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий турецкого клуба Керем Актюркоглу.

Таким образом, «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы

Группа E

3-й тур

«Локомотив» – «Галатасарай» 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Актюркоглу, 82.

«Локомотив» – Гильерме, Рыбус (Живоглядов, 89), Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Марадишвили, Баринов, Керк, Смолов, Жемалетдинов. «Галатасарай» – Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 90), Антальялы, Чикылдэу (Луйиндама, 90), Кутлу, Бабел (Моруцан, 76), Мохамед (Диань, 76), Йылмаз (Актюркоглу, 67).

Предупреждения: Бабел (36), Антальялы (43), Баринов (69), Мохамед (73), Моруцан (90).