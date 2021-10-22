Гисдоль считает, что «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая» в матче Лиги Европы

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы от стамбульского «Галатасарая» (0:1).

«Мы, конечно, огорчены результатом, но я доволен игрой команды. Сегодня большую часть времени команда играла правильно. Если можно подвести итог - мы сегодня не заслуживали поражения», - приводит слова Гисдоля «Матч ТВ».

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий турецкого клуба Керем Актюркоглу.

Таким образом, «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.