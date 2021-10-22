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22 октября 08:44

Тренер «Галатасарая» Терим прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче Лиги Европы

Турецкий выиграл в гостях у железнодорожников со счетом 1:0.

Главный тренер стамбульского «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«В первом тайме мы теряли легкие мячи, но неплохо оборонялись, не давали зоны. Во втором тайме игра шла к ничьей, но нам помогли замены, которые усилили игру», - приводит слова специалиста Sport24.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий турецкого клуба Керем Актюркоглу.

Таким образом, «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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