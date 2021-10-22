Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы фан клуба «Спартака» Коршунова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан клуба «Спартака» Валентина Коршунова. Дело возбуждено по ч.3 ст. 144 УК РФ воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что вчера Валентин был допрошен следователями Тушинского межрайонного следственного комитета. Сейчас он опять задержан до избрания ему меры пресечения. Если вина Коршунова будет доказана - ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее Тушинский суд оштрафовал Коршунова на 5000 рублей за нападение на журналиста РБК после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с английским «Лестером» (3:4). Кроме того ему два года запрещено посещать футбольные матчи.



Согласно результатам медосвидетельствования в крови у бывшего главы фан-клуба Спартака было обнаружено 0,48 промилле алкоголя. Врачи не обнаружили у журналиста сильных травм - он отделался ушибами уха и скулы. После обследования был отпущен домой.