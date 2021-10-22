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22 октября 10:03

Губерниев - о поражении «Локомотива» в ЛЕ: В футбол мы играем скверно. Проигрывают все!

Железнодорожники уступили на своем поле «Галатасараю» со счетом 0:1.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение московского «Локомотивом» от стамбульского «Галатасарая» (0:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«В футбол мы играем скверно. Проигрывают все! Проигрывают по-разному… Может, что-то у нас не так? В нашей консерватории?» - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий турецкого клуба Керем Актюркоглу.

Таким образом, «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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