Газзаев считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Фаворитом игры назову «Зенит». Преимущество петербургского клуба - в домашних стенах. Важную роль сыграют кадровые потери — мы пока не до конца понимаем, кто готов к игре, а кто нет. Непонятна степень готовности Промеса, который против «Лестера» вышел на замену. И, конечно, большая проблема для «Спартака» - дисквалификация Жиго», - приводит слова специалиста Sport24.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.