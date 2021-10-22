Роман Павлюченко: По игре «Локомотив» выглядел лучше «Галатасарая» в матче Лиги Европы

Экс-игрок московского «Локомотива» Роман Павлюченко отреагировал на поражение железнодорожников от стамбульского «Галатасарая» (0:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«По игре, по движению и контролю мяча «Локомотив» мне понравился больше, чем «Галатасарай». Но сама игра была практически без моментов. Сейчас у железнодорожников новый тренер, поэтому каждый футболист желает доказать и показать пользу команде. Всегда виден всплеск после смены главного тренера», - приводит слова Романа Sport24.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий турецкого клуба Керем Актюркоглу.

Таким образом, «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.