Дмитрий Селюк: Уход Гогуа из ЦСКА? Пока что это слухи, но они не беспочвенны

Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является центральный защитник ЦСКА Седрик Гогуа, прокомментировал появившуюся информацию о возможном уходе своего подопечного из стана армейцев.

Ранее стало известно, что контракт между 27-летним ивуарийцем и столичной командой может быть расторгнут на следующей неделе.

– Пока что это просто слухи, но не беспочвенные. Если человек до сих пор не играет, то, естественно, надо какие-то шаги предпринимать, так что посмотрим. Сейчас все зависит не от нас, а от ЦСКА. Переговоры идут, но сложиться могут как угодно. Поймите, Гогуа не тот человек, который будет как Фукс сидеть на лавке два года, получать зарплату просто так и не волноваться, – цитирует Селюка Sport24.

Напомним, Гогуа пополнил состав ЦСКА в августе 2019 года. Сумма его трансфера из «Тамбова» составила 400 тысяч евро. С тех пор он принял участие в пяти матчах клуба, забив один гол. Сезон-2020/21 защитник провел в аренде в «Роторе».

В нынешнем сезоне футболист не провел ни одной встречи за армейцев.