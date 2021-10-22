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22 октября 12:37
автор: Владислав Корегин

Портал WhoScored включил Мозеса в символическую сборную третьего тура Лиги Европы

Футболист «Спартака» отдал два ассиста в матче с «Лестером».

Статический футбольный портал WhoScored сообщил о том, что фланговый полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был включен в символическую сборную группового этапа Лиги Европы по итогам третьего тура.

Отметим, что в домашней игре красно-белых против «Лестера» (3:4) 30-летний нигериец отдал две результативных передачи на форвардов Александра Соболева и Джордана Ларссона.

При этом в состав также попали два футболиста команды АПЛ, а именно нападающий Патсон Дака, ставший автором покера в ворота московского клуба, а также хавбек Джеймс Мэддисон, записавший на свой счет один ассист.

После трех сыгранных туров подопечные Руя Витории занимают четвертое место в турнирной таблице квартета C, набрав три очка.

Сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Денеш Дибус («Ференцварош»);

Защитники: Денеш Дибус («Ференцварош»), Кайо Энрике («Монако»), Маркао («Галатасарай»), Леон Балогун («Рейнджерс»), Джеймс Тавернье (оба – «Рейнджерс»);

Полузащитники: Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Марко Грюлль («Рапид»), Виктор Мозес («Спартак»);

Нападающие: Патсон Дака («Лестер»), Эннер Валенсия («Фенербахче»).

источник: WhoScored.com
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