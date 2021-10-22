Портал WhoScored включил Мозеса в символическую сборную третьего тура Лиги Европы

Статический футбольный портал WhoScored сообщил о том, что фланговый полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был включен в символическую сборную группового этапа Лиги Европы по итогам третьего тура.

Отметим, что в домашней игре красно-белых против «Лестера» (3:4) 30-летний нигериец отдал две результативных передачи на форвардов Александра Соболева и Джордана Ларссона.

При этом в состав также попали два футболиста команды АПЛ, а именно нападающий Патсон Дака, ставший автором покера в ворота московского клуба, а также хавбек Джеймс Мэддисон, записавший на свой счет один ассист.

После трех сыгранных туров подопечные Руя Витории занимают четвертое место в турнирной таблице квартета C, набрав три очка.

Сборная тура выглядит следующим образом: