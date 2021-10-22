«Манчестер Сити» хочет подписать форварда «Брюгге» де Кетеларе

Нападающий «Брюгге» и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе может стать игроком «Манчестер Сити».

По информации Calcio Mercato, в услугах 20-летнего форварда лично заинтересован главный тренер клуба АПЛ Хосеп Гвардиола, следивший за выступлениями футболиста во время матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «горожанами» и бельгийской командой (5:1).

Напомним, де Кетеларе является воспитанником академии «Брюгге» – на его счету 86 проведенных матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 13 ассистов. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.