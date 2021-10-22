Клопп требует от «Ливерпуля» продления контракта с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется на то, что клуб подпишет новый контракт с нападающим Мохамедом Салахом.

Согласно данным Football Insider, немецкий специалист призывает руководство «мерсисайдцев» согласиться с требованиями 29-летнего египтянина по поводу продления действующего соглашения, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «красные» готовы платить футболисту около 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 214 матчей, забил 137 гола и отдал 51 ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.