Джон Кордоба: Гончаренко – это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Напомним, что 44-летний специалист возглавил «быков» в апреле этого года. При нем клуб одержал восемь побед, три раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

– Гончаренко – еще одна причина, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне все нравится. У него четкая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру, – цитирует Кордобу Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний колумбиец принял участие в десяти встречах, забил пять голов и отдал три ассиста. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 11 проведенных туров, набрав 18 очков.

23 октября «Краснодар» сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода».