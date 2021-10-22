Руслан Пименов: Понравилось, что «Локомотив» не действовал вторым номером в матче с «Галатасараем»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором железнодорожники на своем поле минимально уступили «Галатасараю» (0:1).

Отметим, что единственный гол во вчерашней встрече был забит на 82-й минуте усилиями форварда турецкой команды Керема Актюркоглу.

– Понравилось то, что игроки «Локомотива» не действовали вторым номером, как бывало раньше. Искали счастья у чужих ворот, да и в целом стремились к современному футболу. Обратил еще внимание на прессинг в исполнении футболистов «Локомотива». Видно, что работа в этом направлении ведется, конечно, но невозможно добиться полного перестроения так быстро, – приводит слова Пименова Sport24.

Добавим, что подопечные Маркуса Гисдоля расположились на последнем, четвертом месте в турнирной таблице группы E, набрав одно очко в трех встречах.

В следующем туре «Локомотив» сыграет против «Галатасарая» в Стамбуле. Матч запланирован на 4 ноября в 20:45 мск.