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22 октября 14:27
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Сити» поборется с «Барселоной» за трансфер форварда «Аякса» Антони

Контракт бразильского футболиста с нидерландской командой истекает летом 2025 года.

Фланговый нападающий «Аякса» и сборной Бразилии Антони может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает El Nacional, 21-летнего форварда хочет приобрести действующий чемпион АПЛ – «Манчестер Сити». Отмечается, что главным конкурентом «горожан» в борьбе за трансфер футболиста станет «Барселона».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны еще двух европейских клубов – «Баварии» и «Монако».

Напомним, что Антони присоединился к составу «Аякса» в июле прошлого года из «Сан-Паулу» за 15,75 миллионов евро, подписав с командой пятилетний контракт. В общей сложности он отыграл за амстердамцев 55 матчей, забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

За сборную Бразилии форвард провел три встречи (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

источник: El Nacional
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