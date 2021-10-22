«Манчестер Сити» поборется с «Барселоной» за трансфер форварда «Аякса» Антони

Фланговый нападающий «Аякса» и сборной Бразилии Антони может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает El Nacional, 21-летнего форварда хочет приобрести действующий чемпион АПЛ – «Манчестер Сити». Отмечается, что главным конкурентом «горожан» в борьбе за трансфер футболиста станет «Барселона».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны еще двух европейских клубов – «Баварии» и «Монако».

Напомним, что Антони присоединился к составу «Аякса» в июле прошлого года из «Сан-Паулу» за 15,75 миллионов евро, подписав с командой пятилетний контракт. В общей сложности он отыграл за амстердамцев 55 матчей, забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

За сборную Бразилии форвард провел три встречи (1 гол).