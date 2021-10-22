Холанд выбыл на несколько недель из-за травмы бедра

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не поможет своей команде в ближайших играх. Об этом сообщил главный тренер «шмелей» Марко Розе на пресс-конференции перед матчем девятого тура бундеслиги с «Арминией».

По словам наставника немецкого клуба, 21-летний норвежец получил травму бедра и пропустит несколько недель.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд принял участие в десяти матчах, забил 13 голов и отдал четыре ассиста. Его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков.

23 октября «Боруссия» сыграет в гостях против «Арминии».