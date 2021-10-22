ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 октября 16:35
автор: Александр Бойченко

Семак сомневается, что Клаудиньо и Малком смогут помочь «Зениту» в игре со «Спартаком»

Матч состоится 24 октября.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, смогут ли бразильцы Клаудиньо и Малком сыграть за «Зенит» против «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ.

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», - приводит слова главного тренера «Зенита» официальный сайт клуба.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.

источник: Радио «Зенит»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Владимир Тарасенко - вторая звезда дня в НХЛSkate America: кто представит Россию?Самолёт с хоккеистами "Амура" экстренно сел в Набережных ЧелнахРусская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуФрейя Штейн выложила видео с керри Team Spirit Ильей «Yatoro»Модельер Васильев перестал скрывать правду об Алексее Ягудине
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ 22.10.2021
22 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Астон Вилла». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Саутгемптон» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Уотфорд»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Уотфорд». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лидс» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«У Джамела длиннее руки, зато Шакур намного быстрее». Валуев — о чемпионском поединке Херринга и Стивенсона
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев дал прогноз на бой за звание чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO между Джамелом Херрингом и Шакуром Стивенсоном, который пройдет в ночь на 24 октября в Атланте.
«Если Федор победит, то в первом или втором раунде». Прогноз Валуева на бой Емельяненко — Джонсон
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках Bellator 269, в котором 23 октября в Москве сойдутся легендарный Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Сотрудница 1хBet получила три года колонии, «Олимп» подал в суд на «Рубин», недельный джекпот «Лиги Ставок» вырос до 3,6 млн рублей
Обзор новостей букмекерского рынка.
В клубном рейтинге УЕФА — кошмар! Украина должна обойти Россию через две недели, Сербия с Бельгией — весной
Россия продолжает стабильно терять позиции в таблице клубных коэффициентов УЕФА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика