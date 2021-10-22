Семак сомневается, что Клаудиньо и Малком смогут помочь «Зениту» в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, смогут ли бразильцы Клаудиньо и Малком сыграть за «Зенит» против «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ.

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», - приводит слова главного тренера «Зенита» официальный сайт клуба.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.