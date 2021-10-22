Смородская - о ситуации в «Локомотиве»: Устроили в клубе кавардак

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала домашнее поражение «железнодорожников» от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура Лиги Европы.

«Я абсолютно недовольна вчерашней игрой «Локомотива» - Устроили в клубе кавардак, зачем было увольнять Николича? Его отставка повлияла на игроков команды. Что творит руководство клуба? Напокупали зачем-то непонятных футболистов: Анджорин, Керк, Бека-Бека. Марадшвили и Тикнизяна клуб никогда не продаст за большие деньги, это новый балласт. Я совершенно не верю в Гисдоля, дальше будет только хуже», - передает слова Смородской «СЭ».

Добавим, что подопечные Маркуса Гисдоля расположились на последнем, четвертом месте в турнирной таблице группы E, набрав одно очко в трех встречах.

В следующем туре «Локомотив» сыграет против «Галатасарая» в Стамбуле. Матч запланирован на 4 ноября в 20:45 мск.