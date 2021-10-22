Форвард «Лестера» Дака стал игроком недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что нападающий «Лестера» Патсон Дака признан лучшим игроком Лиги Европы по итогам третьего тура группового этапа.

Отметим, что в гостевой встрече со «Спартаком» (4:3) 23-летний замбиец записал на свой счет четыре забитых гола. Тем самым, форвард принес своей команде первую победу в нынешнем розыгрыше турнира.

По информации источника, Дака опередил в голосовании таких игроков, как центральный защитник Исса Диоп («Вест Хэм»), а также нападающих Лоренцо Инсинье («Наполи») и Карла Токо-Экамби («Лион»).

В данный момент подопечные Брендана Роджерса занимают второе место в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке с тремя очками.

Добавим, что 4 ноября «Спартак» сыграет в гостях против «Лестера».