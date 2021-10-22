Газзаев - о назначении Гисдоля в «Локомотив»: Почему мы унижаем нашу тренерскую школу?

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает неправильным назначать иностранных тренеров в российские клубы. По его словам, Маркус Гисдоль без каких-либо заслуг получил место в стане «железнодорожников».

«В таких ситуациях мне действительно становится обидно за наш футбол и за нашу страну — ведь подобные назначения являются откровенной профанацией. Почему унижаем нашу тренерскую школу и назначаем очередного «кота в мешке», который всю жизнь в профессии боролся за выживание и стоял на вылет?

Зачем мы постоянно следуем принципу «заграница нам поможет»? Это касается, кстати, не только тренеров, но и менеджеров. И даже программу реформ российского футбола почему-то делают голландцы. Самое интересное, что в самой Голландии их реформа никому не нужна! Их удивительная система оказалась востребована только у нас, больше нигде в мире такую схему не используют», - приводит слова Газзаева «РБ-Спорт».

Ранее Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кёльн».

Напомним, что 5 октября пост главного тренера «Локомотива» покинул Марко Николич.